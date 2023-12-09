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Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»



Jimmy Clark, барабанный техник METALLICA, в интервью The ProgRock Digital рассказал о том, как оказался на этой должности:



«Я работаю с ними уже десятый год. И в моей профессии обычно работает сарафанное радио, и на пути наверх важны связи. Вот так я и стал частью организации METALLICA — благодаря людям, которые состоят в ней, и которых я знал на протяжении многих лет. Они следили за мной и знали, чем я занимаюсь, потому что я работал на разных концертах в качестве то плотника, то барабанного техника, то такелажника, то менеджера сцены, так что у меня было много рабочих специальностей, которые я исполнял. И когда появилась возможность попасть в METALLICA, когда им понадобился барабанный техник, люди, которые были вовлечены в процесс, обратились ко мне, и остальное уже история».



На просьбу рассказать об одном дне из жизни Jimmy Clark'а в туре с METALLICA он сказал:



«Давайте я расскажу. Организация METALLICA — это очень хорошо отлаженный механизм, и это совсем не напрягает. Я думаю, что сейчас, после начала тура в поддержку альбома "72 Seasons", мы проводим не более 25 концертов в год. У нас теперь огромная сцена 37 на 37 метров, и мы даём по два концерта в городе или стране, где бы мы ни находились. И к этому привыкаешь. Примерно через неделю такой работы я окончательно освоился и уже делал своё дело практически на автомате. Команда METALLICA, возможно, лучшая команда в мире. Это лучшие люди в индустрии. Так что это облегчает работу. Мы перевозим наше оборудование и всё остальное быстро, эффективно и безопасно.



На этом, пожалуй, и всё. Для меня это вообще не стресс. Я наслаждаюсь этой работой с того самого дня, как получил её, и до того момента, когда мы будем в Сент-Луисе на следующей неделе, и я снова услышу, как он играет первую ноту. Я люблю музыку METALLICA и наслаждаюсь ей, я не устал от неё. И я с нетерпением жду каждого вечера, когда они будут играть, чтобы проследить за тем, что Lars проведёт отличный вечер, ему будет комфортно, и он устроит отличное шоу».



Он также рассказал, что больше не нервничает перед каждым концертом, как это было, когда он только начинал работать в METALLICA:



«Раньше я испытывал такие ощущения, когда только подписывал контракт, так как тогда я понимал: "О Боже, теперь я работаю в METALLICA и работаю на самого знаменитого металлического барабанщика в мире". Для меня Lars — как Джон Бонэм, Кит Мун или любой из тех, на ком я вырос. Он культовый. Так что поначалу было немного не по себе, пока я не научился понимать выражения его лица и не понял, что ему нужно что-то, а сейчас я уже настолько с ними освоился, что мне комфортно. Я просто выхожу на сцену и делаю свою работу, пока я знаю, что уверен в себе, что у меня всё в порядке. Худшее для меня перед самим концертом — это захотеть отлить, а до туалета далеко. Это и есть самое серьёзное, что меня беспокоит».







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