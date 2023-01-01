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Metallica

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METALLICA продолжает обучать подростков



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В 2019 году фонд METALLICA "All Within My Hands" (AWMH) совместно с Американской ассоциацией муниципальных колледжей (AACC) запустил масштабную инициативу по обучению рабочей силы, которая уже пятый год пополняется 11 новыми колледжами, а также расширил список новых программ. В настоящее время программа Metallica Scholars Initiative (MSI) оказывает прямую поддержку 42 муниципальным колледжам в 33 штатах США в расширении их программ профессионального и технического образования. На сегодняшний день METALLICA и её фонд инвестировали в американскую рабочую силу более 6 млн долларов.

По словам исполнительного директора All Within My Hands Питера Дельгроссо, подтверждая свою приверженность карьерному и техническому образованию на местном уровне, каждая новая школа открывает невероятные возможности для процветающего и растущего сообщества.

«С началом пятого года программы мы поддерживаем уже более 5 000 стипендиатов Metallica в сфере профессионального образования, — говорит Дельгроссо. — Инициатива "Стипендиаты Metallica" — это мощное сообщество лучших колледжей страны, создающее благоприятный климат для непосредственного общения участников и обмена передовым опытом. В результате наши стипендиаты Metallica покидают программу хорошо подготовленными и уверенными в себе. В конечном счёте эффект от программы ощущается в их местных сообществах и в национальном масштабе, поскольку стипендиаты Metallica выходят на работу и заполняют или создают столь необходимые рабочие и технические позиции».

Барабанщик METALLICA Lars Ulrich сказал:

«Инициатива "Стипендиаты Metallica" очень важна для нас, потому что мы видим результаты. Пять лет спустя с помощью общественных колледжей по всей стране мы помогаем людям занять столь важные рабочие места, требующие навыков и подготовки. Мы очень горды и благодарны за то, что можем содействовать реализации этой программы».

Новые школы получат по 100 тысяч долларов на расширение возможностей студентов, проходящих профессиональную подготовку в области экономического развития. В этом году к программе MSI присоединились 11 школ:

* Aiken Technical College - Aiken, South Carolina
* Central Wyoming College – Riverton, Wyoming
* Columbia State Community College – Columbia, Tennessee
* Front Range Community College – Westminster, Colorado
* Itawamba Community College – Fulton, Mississippi
* Northeast Wisconsin Technical College - Green Bay, Wisconsin
* Oxnard College (Ventura County Community College District) – Oxnard, California
* South Central College - North Mankato, Minnesota
* South Louisiana Community College – Lafayette, Louisiana
* Texas State Technical College – Waco, Texas
* Western Dakota Technical College - Rapid City, South Dakota




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