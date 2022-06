сегодня



Видео с выступления THE WEDDING BAND



Видео с выступления группы THE WEDDING BAND, в состав которой входят участники METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo, а также Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Jon Theodore (THE MARS VOLTA, QUEENS OF THE STONE AGE), Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID), состоявшегося 27 мая в Jam Cellars Ballroom, Margrit Mondavi Theatre in Napa, California, доступно для просмотра ниже.





