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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 16
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*Новое видео RAMMSTEIN 7
*Новое видео XANDRIA 7
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 6
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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 16
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Metallica

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1 июн 2022 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

31 май 2022 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

31 май 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»

30 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 май 2022 : 		 Винилы METALLICA выйдут летом

20 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 май 2022 : 		 LES CLAYPOOL — о прослушивании в METALLICA

14 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2022 : 		 Вокалист METALLICA позвонил женщине, родившей на концерте

11 май 2022 : 		 Женщина родила во время концерта METALLICA

11 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 май 2022 : 		 Новый виски от METALLICA

30 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA назвал себя фанатом JETHRO TULL
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Видео с выступления THE WEDDING BAND



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Видео с выступления группы THE WEDDING BAND, в состав которой входят участники METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo, а также Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Jon Theodore (THE MARS VOLTA, QUEENS OF THE STONE AGE), Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID), состоявшегося 27 мая в Jam Cellars Ballroom, Margrit Mondavi Theatre in Napa, California, доступно для просмотра ниже.




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