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Ларс поздравил Папу Хэта



Lars Ulrich поздравил James'a Hetfield'a с 58-летием.



«С днем рождения, Джеймс. За почти 40 лет безумно крутых проделок всех видов, которые только можно себе представить, включая иногда поднятый средний палец, немного кривляния перед камерой и многое другое! Иначе и быть не могло. И как мы всегда должны помнить.... Все только начинается! Люблю тебя, брат».













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