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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
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Metallica

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Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»



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Lars Ulrich в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о ближайших планах группы:

«Мы только что вернулись после трёхнедельного выступления в Южной Америке. Я всё ещё нахожусь в состоянии восстановления. Но, о Боже, снова играть и гастролировать — большая часть того, что мы делали осенью, было разовыми выступлениями и разрозненными фестивалями — и вернуться туда на три недели — это невероятный тур по Чили и Аргентине и четыре концерта в Бразилии, и получить возможность играть, общаться с фанатами — всё это было просто невероятно. В следующие выходные у нас фестиваль BottleRock здесь, в Северной Калифорнии, а в воскресенье мы едем через всю страну на Boston Calling, а через неделю после этого мы отправляемся в Европу и почти месяц участвуем в фестивалях и других мероприятиях. Лучшее время для гастролей в Европе, безусловно, июнь и июль — все выходят на улицы, светло, тепло, люди гуляют и собираются на фестивалях, радуются музыке, лету и всему остальному.

Очевидно, что выбраться из дома и снова оказаться среди всего этого — это очень важно. Так что мы очень рады лету. Как я уже сказал, три недели в Южной Америке были невероятными. Мы всё глубже и глубже погружаемся в... Я думаю, мы сыграли более 30 песен на всех концертах в Южной Америке. Так что мы будем продолжать углубляться в пластинки, находить более интересные песни для исполнения и тому подобное. Это весело. Я рад быть на сцене!»




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