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Барабанщик METALLICA — о двух разных сет-листах в одном городе



Lars Ulrich в недавней беседе рассказал о том, почему METALLICA решила играть совершенно разные треки на двух концертах в каждом из городов тура "М72":



«Всё это интересно, и конечно, немного дико. Но затея ради хорошего настроения и, честно говоря, перспективы захватывающие.



Концепция родилась благодаря джентльмену по имени Дэнни Виммер, который руководит серией фестивалей в Америке. И, наверное, около четырёх лет назад он пришёл к нам и спросил, не сыграем ли мы на шести или восьми из его фестивалей, — мы будем играть в конце фестиваля. Мы бы играли в пятницу и воскресенье, а кто-то другой играл бы в субботу. А мы бы играли в пятницу и воскресенье — совершенно разные сеты — и завершали фестиваль. Это звучало интересно, уникально и невероятно круто, поэтому мы согласились. И у нас было шесть, семь, может быть, восемь таких фестивалей, запланированных на 2020 год. Потом пришла пандемия и произошла блокировка, и, естественно, затея практически провалилась. К осени 21-го года мы провели три таких мероприятия. И это было весело. Мы выдержали испытание. И нам показалось, что мы нашли общий язык с аудиторией. И для нас это была возможность провести эксперимент с чистого листа, начать всё сначала, что всегда интересно и ценится в лагере METALLICA. Поэтому, когда мы старались определиться со следующей пластинкой, мы подумали, что такая концепция объехать весь мир и сыграть по два концерта в каждом городе — это будет здорово и интересно.



Так что вот так. "No Repeat Weekend". Мы не будем повторять ни одной песни из одного концерта в на следующем. Это кажется очень хорошей идеей. Очевидно, что от нас всё это также потребует значительных усилий. Но я думаю, что будет весело. Ажиотаж хороший.



Честно говоря, сейчас я не уверен, что все на самом деле понимают, чем мы занимаемся. Я не уверен, что мы понимаем, что мы делаем. Но я сам слышу, как я говорю об этом уже пару недель, и, конечно, все в нашей команде делают всё возможное, чтобы донести эту идею до людей. Вначале это был один билет на два концерта, а затем мы выпустили билеты на один день для тех, кто не смог прийти на оба концерта. Прийти сразу на два концерта — это слишком для многих людей, я это понимаю. Поэтому я не уверен в том, что если люди придут на шоу в один день, понимают ли они, что могут не услышать некоторые популярные песни... Я не знаю, полностью ли они в курсе нашей концепции, и я не знаю, имеет ли это большое значение. В конце концов это забавный эксперимент, и когда ты играешь так долго, как мы, и даёшь так много концертов, как мы, я думаю, важно продолжать находить новые идеи, чтобы это было свежо для фанатов и свежо для тебя самого. Так что, надеюсь, что всё сработает. Будет весело и интересно!»







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