сегодня



Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"



Третьего марта по случаю выхода альбома "Master Of Puppets", случившегося в этот день в 1986 году, официальный Твиттер-аккаунт группы устроил опрос фанатов с целью узнать их любимые треки с этого диска. В опросе принял участие и гитарист коллектива, Kirk Hammett, сообщив, что его любимыми темами из этого диска являются "The Thing That Should Not Be" и "Orion".

















