7 июл 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 24 июня на фестивале Download Germany 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Cyanide

Trapped Under Ice

Nothing Else Matters

Sad but True

Dirty Window

Wherever I May Roam

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets Enter SandmanCyanideTrapped Under IceNothing Else MattersSad but TrueDirty WindowWherever I May RoamFor Whom the Bell TollsMoth Into FlameFade to BlackSeek & DestroyEncore:Damage, Inc.OneMaster of Puppets







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