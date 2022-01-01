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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 16
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
*CARLOS SANTANA упал на сцене 8
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Metallica

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7 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»

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10 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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30 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| 7 июл 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 24 июня на фестивале Download Germany 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Cyanide
Trapped Under Ice
Nothing Else Matters
Sad but True
Dirty Window
Wherever I May Roam
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black
Seek & Destroy

Encore:
Damage, Inc.
One
Master of Puppets




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