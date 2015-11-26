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Metallica

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4 апр 2019 : 		 Фильм с участием вокалиста METALLICA представят в мае

30 мар 2019 : 		 Туры METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных

28 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA надеется в будущем создавать больше музыки к фильмам

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26 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель

26 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 мар 2019 : 		 Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд

20 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 мар 2019 : 		 Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA

18 мар 2019 : 		 Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»

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8 мар 2019 : 		 Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD

6 мар 2019 : 		 Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"

6 мар 2019 : 		 Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'

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17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

6 фев 2019 : 		 NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield

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4 фев 2019 : 		 Акустика от METALLICA

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31 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Фильм с участием вокалиста METALLICA представят в мае



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Премьера фильма "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile", в котором дебютную роль сыграл вокалист METALLICA James Hetfield, будет представлен третьего мая на Netflix. Новый трейлер к фильму доступен ниже.



JAMES HETFIELD




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор


4 апр 2019, 20:03		Ждем


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