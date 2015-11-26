сегодня



Фильм с участием вокалиста METALLICA представят в мае



Премьера фильма "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile", в котором дебютную роль сыграл вокалист METALLICA James Hetfield, будет представлен третьего мая на Netflix. Новый трейлер к фильму доступен ниже.















+4 -1



( 1 )





просмотров: 710

