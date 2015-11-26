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Видео с репетиции METALLICA



METALLICA разместила видео с репетиции перед выступлениями с симфоническим оркестром, состоявшимися шестого и восьмого сентября в Сан-Франциско и ставшими основой для концертного релиза "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²".













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