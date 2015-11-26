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METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско



METALLICA на днях отыграли специальный клубный концерт в зале на 500 человек в Сан-Франциско. Видео с события доступно ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. The Memory Remains



04. Now That We're Dead



05. Holier Than Thou



06. No Leaf Clover



07. Sad But True



08. Moth Into Flame



09. Fade To Black



10. For Whom The Bell Tolls



11. Creeping Death



12. One



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Battery



15. Fuel



16. Seek & Destroy



Video footage and photos of the concert can be seen below.

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