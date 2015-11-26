Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 382
*DORO PESCH — о временах гранжа 131
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 43
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 26
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



24 сен 2021 : 		 METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско

23 сен 2021 : 		 METALLICA вернулась в чарты

20 сен 2021 : 		 LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»

16 сен 2021 : 		 METALLICA и CARHARTT собрали $377,450

15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN

15 сен 2021 : 		 SLASH — об альбоме METALLICA

10 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA

9 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»

7 сен 2021 : 		 METALLICA выступит с MILEY CYRUS

7 сен 2021 : 		 Новая линейка виски METALLICA

2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

1 сен 2021 : 		 Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA

30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD

19 авг 2021 : 		 Концертный трек METALLICA

18 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA

13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско



*
zoom
*
* *
METALLICA на днях отыграли специальный клубный концерт в зале на 500 человек в Сан-Франциско. Видео с события доступно ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. The Memory Remains

04. Now That We're Dead

05. Holier Than Thou

06. No Leaf Clover

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. Fade To Black

10. For Whom The Bell Tolls

11. Creeping Death

12. One

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Battery

15. Fuel

16. Seek & Destroy

Video footage and photos of the concert can be seen below.

METALLICA Plays Surprise Concert At Small San Francisco Club: Video, Photos

























Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 681

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом