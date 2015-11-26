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Metallica

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Фрагмент нового релиза METALLICA



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Исполнение композиции "Moth Into Flame", взятое из нового релиза METALLICA "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²", доступно ниже.

Варианты изданий:

* Deluxe Box (limited edition 4LP color vinyl, exclusive photobook, 2CDs, Blu-ray, sheet music, five guitar picks, poster, download card)

* Super Deluxe Box (all of the above + original sheet music signed by the band. Limited to 500 via Metallica.com)

* Black 4LP set w/photobook and download card

* Color 4LP set w/photobook and download card (exclusive to indie retail + Metallica.com)

* 2CD set w/36-page booklet

* 2CD/Blu-ray set w/36-page booklet

* 2CD/DVD set w/36-page booklet

* Blu-Ray

* DVD

* Digital Album

* Digital Movie


Трек-лист:

CD 1

01. The Ecstasy of Gold (Live)

02. The Call of Ktulu (Live)

03. For Whom the Bell Tolls (Live)

04. The Day That Never Comes (Live)

05. The Memory Remains (Live)

06. Confusion (Live)

07. Moth Into Flame (Live)

08. The Outlaw Torn (Live)

09. No Leaf Clover (Live)

10. Halo on Fire (Live)

CD 2

01. Intro to Scythian Suite (Live)

02. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

03. Intro to The Iron Foundry (Live)

04. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

05. The Unforgiven III (Live)

06. All Within My Hands (Live)

07. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)

08. Wherever I May Roam (Live)

09. One (Live)

10. Master of Puppets (Live)

11. Nothing Else Matters (Live)

12. Enter Sandman (Live)

DVD / Blu-ray

01. Menu (features "Moth Into Flame")

02. Intro (features "Wherever I May Roam" and "All Within My Hands")

03. The Ecstasy of Gold (Live)

04. The Call of Ktulu (Live)

05. For Whom the Bell Tolls (Live)

06. The Day That Never Comes (Live)

07. The Memory Remains (Live)

08. Confusion (Live)

09. Moth Into Flame (Live)

10. The Outlaw Torn (Live)

11. No Leaf Clover (Live)

12. Halo on Fire (Live)

13. Intro to Scythian Suite (Live)

14. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

15. Intro to The Iron Foundry (Live)

16. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

17. The Unforgiven III (Live)

18. All Within My Hands (Live)

19. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)

20. Wherever I May Roam (Live)

21. One (Live)

22. Master of Puppets (Live)

23. Nothing Else Matters (Live)

24. Enter Sandman (Live)

25. Credits

26. Behind the Scenes: Making of the Show

27. All Within My Hands Promo

LP 1 / Side One

01. The Ecstasy of Gold

02. The Call of Ktulu

03. For Whom the Bell Tolls

LP 1 / Side Two

01. The Day that Never Comes

02. The Memory Remains

03. Confusion

LP 2 / Side Three

01. Moth Into Flame

02. The Outlaw Torn

LP 2 / Side Four

01. No Leaf Clover

02. Halo on Fire

LP 3 / Side Five

01. Intro to Scythian Suite

02. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God and the Dance of the Dark Spirits

03. Intro to The Iron Foundry

04. The Iron Foundry, Opus 19

05. The Unforgiven III

LP 3 / Side Six

01. All Within My Hands

02. (Anesthesia) - Pulling Teeth

03. Wherever I May Roam

LP 4 / Side Seven

01. One

02. Master of Puppets

LP 4 / Side Eight

01. Nothing Else Matters

02. Enter Sandman

Digital Film

01. Intro (features "Wherever I May Roam" and "All Within My Hands")

02. The Ecstasy of Gold (Live)

03. The Call of Ktulu (Live)

04. For Whom the Bell Tolls (Live)

05. The Day That Never Comes (Live)

06. The Memory Remains (Live)

07. Confusion (Live)

08. Moth Into Flame (Live)

09. The Outlaw Torn (Live)

10. No Leaf Clover (Live)

11. Halo on Fire (Live)

12. Intro to Scythian Suite (Live)

13. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

14. Intro to The Iron Foundry (Live)

15. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

16. The Unforgiven III (Live)

17. All Within My Hands (Live)

18. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)

19. Wherever I May Roam (Live)

20. One (Live)

21. Master of Puppets (Live)

22. Nothing Else Matters (Live)

23. Enter Sandman (Live)

24. Credits

Watch METALLICA Perform
















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