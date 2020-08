сегодня



Фрагмент нового релиза METALLICA



Исполнение композиции "Moth Into Flame", взятое из нового релиза METALLICA "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²", доступно ниже.



Варианты изданий:



* Deluxe Box (limited edition 4LP color vinyl, exclusive photobook, 2CDs, Blu-ray, sheet music, five guitar picks, poster, download card)



* Super Deluxe Box (all of the above + original sheet music signed by the band. Limited to 500 via Metallica.com)



* Black 4LP set w/photobook and download card



* Color 4LP set w/photobook and download card (exclusive to indie retail + Metallica.com)



* 2CD set w/36-page booklet



* 2CD/Blu-ray set w/36-page booklet



* 2CD/DVD set w/36-page booklet



* Blu-Ray



* DVD



* Digital Album



* Digital Movie





Трек-лист:



CD 1



01. The Ecstasy of Gold (Live)



02. The Call of Ktulu (Live)



03. For Whom the Bell Tolls (Live)



04. The Day That Never Comes (Live)



05. The Memory Remains (Live)



06. Confusion (Live)



07. Moth Into Flame (Live)



08. The Outlaw Torn (Live)



09. No Leaf Clover (Live)



10. Halo on Fire (Live)



CD 2



01. Intro to Scythian Suite (Live)



02. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)



03. Intro to The Iron Foundry (Live)



04. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)



05. The Unforgiven III (Live)



06. All Within My Hands (Live)



07. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)



08. Wherever I May Roam (Live)



09. One (Live)



10. Master of Puppets (Live)



11. Nothing Else Matters (Live)



12. Enter Sandman (Live)



DVD / Blu-ray



01. Menu (features "Moth Into Flame")



02. Intro (features "Wherever I May Roam" and "All Within My Hands")



03. The Ecstasy of Gold (Live)



04. The Call of Ktulu (Live)



05. For Whom the Bell Tolls (Live)



06. The Day That Never Comes (Live)



07. The Memory Remains (Live)



08. Confusion (Live)



09. Moth Into Flame (Live)



10. The Outlaw Torn (Live)



11. No Leaf Clover (Live)



12. Halo on Fire (Live)



13. Intro to Scythian Suite (Live)



14. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)



15. Intro to The Iron Foundry (Live)



16. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)



17. The Unforgiven III (Live)



18. All Within My Hands (Live)



19. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)



20. Wherever I May Roam (Live)



21. One (Live)



22. Master of Puppets (Live)



23. Nothing Else Matters (Live)



24. Enter Sandman (Live)



25. Credits



26. Behind the Scenes: Making of the Show



27. All Within My Hands Promo



LP 1 / Side One



01. The Ecstasy of Gold



02. The Call of Ktulu



03. For Whom the Bell Tolls



LP 1 / Side Two



01. The Day that Never Comes



02. The Memory Remains



03. Confusion



LP 2 / Side Three



01. Moth Into Flame



02. The Outlaw Torn



LP 2 / Side Four



01. No Leaf Clover



02. Halo on Fire



LP 3 / Side Five



01. Intro to Scythian Suite



02. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God and the Dance of the Dark Spirits



03. Intro to The Iron Foundry



04. The Iron Foundry, Opus 19



05. The Unforgiven III



LP 3 / Side Six



01. All Within My Hands



02. (Anesthesia) - Pulling Teeth



03. Wherever I May Roam



LP 4 / Side Seven



01. One



02. Master of Puppets



LP 4 / Side Eight



01. Nothing Else Matters



02. Enter Sandman



Digital Film



01. Intro (features "Wherever I May Roam" and "All Within My Hands")



02. The Ecstasy of Gold (Live)



03. The Call of Ktulu (Live)



04. For Whom the Bell Tolls (Live)



05. The Day That Never Comes (Live)



06. The Memory Remains (Live)



07. Confusion (Live)



08. Moth Into Flame (Live)



09. The Outlaw Torn (Live)



10. No Leaf Clover (Live)



11. Halo on Fire (Live)



12. Intro to Scythian Suite (Live)



13. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)



14. Intro to The Iron Foundry (Live)



15. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)



16. The Unforgiven III (Live)



17. All Within My Hands (Live)



18. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)



19. Wherever I May Roam (Live)



20. One (Live)



21. Master of Puppets (Live)



22. Nothing Else Matters (Live)



23. Enter Sandman (Live)



24. Credits



































+0 -1



просмотров: 215