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Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне



По сообщению TMZ, вокалист METALLICA James Hetfield продал 20 акров земли в Pima County, Arizona, за 1,2 миллиона долларов. Он купил землю, находящуюся недалеко от границы с Мексикой, в 1998 году.







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