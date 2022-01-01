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JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал»



JASON NEWSTED в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, когда он слушал последний раз какой-то из альбомов METALLICA, выпущенных после его ухода:



«Да никогда. Я слышал ту, на которую они сняли видео в тюрьме [на заглавный трек "St. Anger"]. Я слышал одну песню с отцом, когда мы ехали в машине в Мичигане, потому что радио все еще придерживается METALLICA, и она продолжалась, черт возьми, целую вечность. Это было восемь минут по радио, и я сказал: "Какого хрена они делают?". Не сочтите за неуважение, но я не понял. Возможно, это было возвращение к более длинным песням, агрессии и скорости. Для исполнения таких вещей требуется много энергии, а когда James [Hetfield, фронтмен METALLICA] так перемещается вверх-вниз по ладам, никто не может его превзойти. Я очень уважаю эту вещь, но сейчас я достаточно далек от такого типа музыки.



Мне по-прежнему нравятся мои тяжелые песни, но теперь я пою по-настоящему. Я играю на бас-гитаре довольно высоко, пою на бэк-вокале очень высоко. Я все еще люблю SEPULTURA и все такое... но это уже совсем не то, что было раньше. Я был бы счастлив присоединиться к ним, чтобы исполнять эти вещи, если бы они этого хотели. Я по-прежнему часто общаюсь с Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA], посылаю ему свои материалы, и он всегда меня очень поддерживает. Я очень ценю это, и я уважаю его мнение. Если бы он позвонил мне и спросил, не хочу ли я выступить, я бы согласился, но я не уверен, что согласился бы с кем-то еще».







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