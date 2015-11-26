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JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA



Видео вскрытия JASON'ом NEWSTED'ом бокс-сета METALLICA с одноименным альбомом коллектива 1991 года, доступно для просмотра ниже. Выход бокс-сета намечен на десятое сентября на Blackened Recordings.







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