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Барабанщик METALLICA : «Я всё больше ощущаю себя датчанином»



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich стал гостем в последнем эпизоде подкаста "Tanya's Table", ведущей которого является знаменитый шеф-повар, предпринимательница и автор кулинарной книги Таня Холланд.



Ulrich поведал о своём датском воспитании и о том, как оно повлияло на то, кем он стал:



«По мере того, как мир во многом выходит из-под контроля, я всё больше и больше ощущаю себя датчанином и начинаю ценить свои датские корни. Я люблю Америку, я люблю жить в Америке. Прошли невероятные 30 с лишним лет, почти 40 [с тех пор, как я переехал в США], но моя датская суть во мне всё ещё жива, и я очень горжусь и рад этой стороне.



Люди спрашивают меня: "А ты не собираешься переехать обратно [в Данию]?" А я отвечаю: "Я очень счастлив. Я очень рад жить в Сан-Франциско". Мне нравится менталитет Залива Сан-Франциско и творческая энергия, которая сочится здесь изо всех щелей, — даже новые технологии появляются здесь, здесь люди изобретают будущее. Но я действительно всё больше и больше думаю, осознаю, ценю и понимаю, какую роль играют мои воспитание, культура, история и датское мировоззрение в постоянном формировании того, кем я являюсь».













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