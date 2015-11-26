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Metallica

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Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich стал гостем в последнем эпизоде подкаста "Tanya's Table", ведущей которого является знаменитый шеф-повар, предпринимательница и автор кулинарной книги Таня Холланд.

Ulrich поведал о своём датском воспитании и о том, как оно повлияло на то, кем он стал:

«По мере того, как мир во многом выходит из-под контроля, я всё больше и больше ощущаю себя датчанином и начинаю ценить свои датские корни. Я люблю Америку, я люблю жить в Америке. Прошли невероятные 30 с лишним лет, почти 40 [с тех пор, как я переехал в США], но моя датская суть во мне всё ещё жива, и я очень горжусь и рад этой стороне.

Люди спрашивают меня: "А ты не собираешься переехать обратно [в Данию]?" А я отвечаю: "Я очень счастлив. Я очень рад жить в Сан-Франциско". Мне нравится менталитет Залива Сан-Франциско и творческая энергия, которая сочится здесь изо всех щелей, — даже новые технологии появляются здесь, здесь люди изобретают будущее. Но я действительно всё больше и больше думаю, осознаю, ценю и понимаю, какую роль играют мои воспитание, культура, история и датское мировоззрение в постоянном формировании того, кем я являюсь».

METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Evil3062


4 мар 2021, 15:03		один я прочитал дачником???

marquee


4 мар 2021, 15:14		Как, блядь, удобно...

gravitgroove


4 мар 2021, 15:46		мьёльниp на шее зафиксиpовать осталось

Chillato


4 мар 2021, 16:15		Оооо! Да это это же тот паренёк, что обещал перехать в Данию, если Трампа выберут. Трампа выбрали, теперь уже Байдена выбрали...но паренёк всё в США. Человек слова, настоящий американец!

гладиатор


4 мар 2021, 16:21		Он не обещал, он сказал, что рассматривает такую возможность. Почему люди помнят то, чего не было?

НELLECTOR


4 мар 2021, 16:35		Человек волен жить там, где ему комфортно, приятно и где он в состоянии реализоваться, при этом вправе чувствовать себя человеком своей национальности.
А вот все эти стоны о предательстве родинки - для юродивых.

Nepalcev


4 мар 2021, 18:59		Человек подобного поведения не достоин высокого звания ударника металистического труда.
Предлагаю на ближайшем же собрании профкома дарксаеда дать моральную и правовую оценку словам товарища Л. Т. Ульриха, а также поставить вопрос об объявлении ему строгого выговора с занесением в личное дело!

olly71


4 мар 2021, 19:08		В наказание откомандировать его в одну из российских рок-групп ( в какую именно решим на отдельном заседании ) и пусть выводить её до мирового признания и уровня Металлики . В случает успешного эксперимента все взыскания будут сняты и будет присвоено российское гражданство ( принудительно )

Mad Katz


4 мар 2021, 19:14		В штаты отродясь от евроналогов скоморохи уезжали. И нынче никто не мешает проторчать месяца три, или сколько там актуально, на исторической родине и почувствовать вкус децтва, уплатив штойер по местячковому тарифу.

Nepalcev


4 мар 2021, 19:14		olly71, а куда свой предыдущий коммент потер, моралист?)))

Злобный Дырокол


4 мар 2021, 20:11		От кому делать не куй


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