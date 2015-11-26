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Альбом METALLICA стал четвертым



По сообщению Billboard, новый концертный релиз METALLICA "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²" попал на четвёртую строчку чартов с показателем в 56 000 эквивалентных копий.









































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