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Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA : «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»



Фронтмен PRIMUS Les Claypool рассказал журналу Kerrang! о том, как он проходил прослушивание на вакантное место басиста в METALLICA после после трагического ухода из жизни предыдущего басиста группы, Клиффа Бёртона, в 1986 году. На вопрос о том, правда ли, что когда он проходил прослушивание, фронтмен METALLICA James Hetfield сказал что-то вроде: «Парень, ты слишком талантлив. Иди и сделай что-нибудь удивительно странное сам по себе», Лес ответил:



«Он точно этого не говорил. Он сказал это позже в интервью, что было очень мило с его стороны. Я думаю, они считали меня чудаком. Они были очень милы — Lars [Ulrich, ударные] был особенно добр -— и, конечно, я знал Kirk'a [Hammett'a, гитара] ещё со школы. Но я думаю, что James считал меня каким-то гопником. Если уж на то пошло, то я определённо не выглядел так».



По словам Les'a, во время прослушивания в METALLICA он «не особо увлекался металлом»:



«Я просто знал, что это группа моего приятеля Кирка, и что у них всё очень хорошо. Только во время прослушивания я понял, что происходит на самом деле. Прослушивание было немного тяжёлым занятием, и я не понимал, пока не оказался там, что это очень важно. После этого я мечтал бросить свою плотницкую работу и отправиться с ними в турне по Японии, но я не получил это место».



На вопрос о том, как бы звучала METALLICA, если бы он стал частью группы, Les сказал:



«Ну, как бы она ни звучала, я бы продержался всего месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали. У них в группе достаточно поваров на кухне — им не нужен такой парень, как я. А тот, кто у них есть сейчас, просто невероятен. Robert Trujillo — один из самых милых и приятных парней, которых я когда-либо встречал в этой индустрии, а его игра просто невероятна».







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