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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Metallica

*



28 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS

27 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»

25 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о популярности группы: «Мы и мечтать об этом не могли»

4 сен 2023 : 		 Две полоски вокалиста METALLICA

4 сен 2023 : 		 LARS ULRICH из METALLICA рассказал о барабанщике, которого он слушает сейчас

3 сен 2023 : 		 Новый миллиард METALLICA

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS



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"Runaways" feat. Kirk Hammett, новое видео группы GOODNIGHT, TEXAS, доступно для просмотра ниже.




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