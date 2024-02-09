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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 58
*Новая песня KERRY KING 50
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 40
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
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Metallica

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9 фев 2024 : 		 METALLICA получила Pollstar Awards

5 фев 2024 : 		 METALLICA получила Грэмми

4 фев 2024 : 		 METALLICA и BLACKENED запустили "The Blending Sessions"

24 янв 2024 : 		 Участники METALLICA подписали бутылки

24 янв 2024 : 		 Новая фигурка басиста METALLICA

17 янв 2024 : 		 Барабанщик METALLICA поблагодарил за поддержку

14 янв 2024 : 		 METALLICA выбрала победителей

5 янв 2024 : 		 Барабанщик METALLICA о любви к LYNYRD SKYNYRD и WARRIOR SOUL

3 янв 2024 : 		 Любимое время года вокалиста METALLICA

31 дек 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я всегда с нетерпением жду, что принесёт следующий год»

30 дек 2023 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2023 : 		 Басист METALLICA о любимых песнях из тура

24 дек 2023 : 		 METALLICA среди прочих вложила 13.7 миллиона долларов в MEDALLION

21 дек 2023 : 		 Умер отец барабанщика METALLICA

18 дек 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»

15 дек 2023 : 		 METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию

9 дек 2023 : 		 Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»

4 дек 2023 : 		 KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA

28 ноя 2023 : 		 Новая награда METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

25 ноя 2023 : 		 Как строят сцену METALLICA

24 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA упал на сцене

23 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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METALLICA получила Pollstar Awards



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METALLICA была удостоена Pollstar Awards в категории Rock Tour Of The Year. Награды также получили:

Major Tour Of The Year
Taylor Swift, The Eras Tour


Rock Tour Of The Year
Metallica, M72 World Tour


Hip-Hop Tour Of The Year
Post Malone, If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour


R&B Tour Of The Year
Beyoncé, Renaissance World Tour


Pop Tour Of The Year
P!nk, Summer Carnival Tour


Country Tour Of The Year
Morgan Wallen, One Night At A Time Tour


Latin Tour Of The Year
Karol G, Mañana Será Bonito Tour


Comedy Tour Of The Year
Dave Chappelle, It's a Celebration Tour


Support/Special Guest Of The Year
Brandi Carlile, P!nk


Residency Of The Year
U2, Sphere


Family, Event or Non-Music Tour Of The Year
Cirque du Soleil - Corteo


New Headliner Of The Year
Jelly Roll


Music Festival Of The Year (Global; over 30K attendance)
Austin City Limits Music Festival, Austin, TX


Music Festival Of The Year (Global; under 30K attendance)
The Ohana Festival, Dana Point, CA


International Music Festival Of The Year
Glastonbury Music Festival, Somerset, UK


Nightclub Of The Year
9:30 Club, Washington, DC


Theatre Of The Year
Ryman Auditorium, Nashville, TN


Arena Of The Year
Moody Center, Austin, TX


Red Rocks Award - Outdoor Concert Venue Of The Year
Hollywood Bowl, Hollywood, CA


Stadium Of The Year
SoFi Stadium, Inglewood, CA


Casino/Resort Venue Of The Year
Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT


New Concert Venue Of The Year (Over 5,000 Capacity)
Sphere, Las Vegas, NV


New Concert Venue Of The Year (Under 5,000 Capacity)
The Salt Shed, Chicago, IL


International Venue Of The Year
The O2 Arena, London, UK


Venue Executive Of The Year
Jeff Nickler, Moody Center, Austin, TX


Talent Buyer Of The Year
Amy Corbin, C3 Presents


Small Venue Talent Buyer Of The Year (Under 10,000 Capacity)
Donna Busch, Goldenvoice


Bill Graham Award / Promoter Of The Year
Louis Messina, Messina Touring Group


International Promoter Of The Year
Arthur Fogel, Live Nation Global Touring


Bobby Brooks Award - Agent Of The Year
Adam Kornfeld, Independent Artist Group


International Booking Agent Of The Year
Emma Banks, Creative Artists Agency


Booking Agency Of The Year
Wasserman Music


Independent Booking Agency Of The Year (Global)
High Road Touring


Rising Star Award
Molly Warren, Live Nation


Personal Manager Of The Year
John Silva, Silva Artist Management


Road Warrior Of The Year
Jerome Crooks, Tool, Duran Duran, Billie Eilish


Transportation Company Of The Year
Rock-It Cargo


Concert Visuals Company Of The Year
Bandit Lites


Concert Sound Company Of The Year
Clair Global


Tour Services Company Of The Year
Dega Catering


Brand Partnership/Live Campaign Of The Year
AMC, Taylor Swift Eras Tour Theatrical Exhibition


Marketing/PR Executive Of The Year
Allison McGregor, Creative Artists Agency

METALLICA Honoured At 35th Annual Pollstar Awards; JON BON JOVI Receives "Milestone Award"




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