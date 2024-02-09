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METALLICA получила Pollstar Awards



METALLICA была удостоена Pollstar Awards в категории Rock Tour Of The Year. Награды также получили:



Major Tour Of The Year

Taylor Swift, The Eras Tour





Rock Tour Of The Year

Metallica, M72 World Tour





Hip-Hop Tour Of The Year

Post Malone, If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour





R&B Tour Of The Year

Beyoncé, Renaissance World Tour





Pop Tour Of The Year

P!nk, Summer Carnival Tour





Country Tour Of The Year

Morgan Wallen, One Night At A Time Tour





Latin Tour Of The Year

Karol G, Mañana Será Bonito Tour





Comedy Tour Of The Year

Dave Chappelle, It's a Celebration Tour





Support/Special Guest Of The Year

Brandi Carlile, P!nk





Residency Of The Year

U2, Sphere





Family, Event or Non-Music Tour Of The Year

Cirque du Soleil - Corteo





New Headliner Of The Year

Jelly Roll





Music Festival Of The Year (Global; over 30K attendance)

Austin City Limits Music Festival, Austin, TX





Music Festival Of The Year (Global; under 30K attendance)

The Ohana Festival, Dana Point, CA





International Music Festival Of The Year

Glastonbury Music Festival, Somerset, UK





Nightclub Of The Year

9:30 Club, Washington, DC





Theatre Of The Year

Ryman Auditorium, Nashville, TN





Arena Of The Year

Moody Center, Austin, TX





Red Rocks Award - Outdoor Concert Venue Of The Year

Hollywood Bowl, Hollywood, CA





Stadium Of The Year

SoFi Stadium, Inglewood, CA





Casino/Resort Venue Of The Year

Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT





New Concert Venue Of The Year (Over 5,000 Capacity)

Sphere, Las Vegas, NV





New Concert Venue Of The Year (Under 5,000 Capacity)

The Salt Shed, Chicago, IL





International Venue Of The Year

The O2 Arena, London, UK





Venue Executive Of The Year

Jeff Nickler, Moody Center, Austin, TX





Talent Buyer Of The Year

Amy Corbin, C3 Presents





Small Venue Talent Buyer Of The Year (Under 10,000 Capacity)

Donna Busch, Goldenvoice





Bill Graham Award / Promoter Of The Year

Louis Messina, Messina Touring Group





International Promoter Of The Year

Arthur Fogel, Live Nation Global Touring





Bobby Brooks Award - Agent Of The Year

Adam Kornfeld, Independent Artist Group





International Booking Agent Of The Year

Emma Banks, Creative Artists Agency





Booking Agency Of The Year

Wasserman Music





Independent Booking Agency Of The Year (Global)

High Road Touring





Rising Star Award

Molly Warren, Live Nation





Personal Manager Of The Year

John Silva, Silva Artist Management





Road Warrior Of The Year

Jerome Crooks, Tool, Duran Duran, Billie Eilish





Transportation Company Of The Year

Rock-It Cargo





Concert Visuals Company Of The Year

Bandit Lites





Concert Sound Company Of The Year

Clair Global





Tour Services Company Of The Year

Dega Catering





Brand Partnership/Live Campaign Of The Year

AMC, Taylor Swift Eras Tour Theatrical Exhibition





Marketing/PR Executive Of The Year

Allison McGregor, Creative Artists Agency







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