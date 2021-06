сегодня



METALLICA подают в суд на страховщиков



По сообщению City News Service, METALLICA подала иск против Lloyd's Of London за то, что компания якобы не покрыла финансовые потери, понесённые группой из-за отмены шести концертов в Южной Америке. Всего за несколько недель до запланированного начала тура во всех частях мира были введены ограничения на поездки, связанные с COVID-19, что не оставило METALLICA другого выбора, кроме как отложить концерты.



Согласно иску, который был подан в понедельник в Высший суд Лос-Анджелеса, стандартный полис группы «страхование отмены, отказа и неявки», заключённый с Lloyd's Of London, был отклонён страховщиком, который сослался на исключение из полиса инфекционных заболеваний. В иске этот шаг назван «необоснованно ограничивающим толкованием полиса» и заявлено о нарушении договора.



METALLICA требует возмещения неуказанного ущерба, а также декларации прав и обязанностей сторон.



Это не первый случай, когда компания Lloyd's Of London вовлечена в судебный процесс, связанный с отменой крупных рок-концертов. Ещё в 2016 году FOO FIGHTERS урегулировали свой иск против Lloyd's Of London, связанным с несколькими концертами, отменёнными во время мирового турне группы в 2015 году. Поскольку дело было прекращено с запретом на повторную подачу иска, FOO FIGHTERS не смогли судиться ещё раз по тому же поводу. Условия сделки не разглашаются.







+2 -0



просмотров: 572