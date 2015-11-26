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Metallica

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METALLICA подают в суд на страховщиков



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По сообщению City News Service, METALLICA подала иск против Lloyd's Of London за то, что компания якобы не покрыла финансовые потери, понесённые группой из-за отмены шести концертов в Южной Америке. Всего за несколько недель до запланированного начала тура во всех частях мира были введены ограничения на поездки, связанные с COVID-19, что не оставило METALLICA другого выбора, кроме как отложить концерты.

Согласно иску, который был подан в понедельник в Высший суд Лос-Анджелеса, стандартный полис группы «страхование отмены, отказа и неявки», заключённый с Lloyd's Of London, был отклонён страховщиком, который сослался на исключение из полиса инфекционных заболеваний. В иске этот шаг назван «необоснованно ограничивающим толкованием полиса» и заявлено о нарушении договора.

METALLICA требует возмещения неуказанного ущерба, а также декларации прав и обязанностей сторон.

Это не первый случай, когда компания Lloyd's Of London вовлечена в судебный процесс, связанный с отменой крупных рок-концертов. Ещё в 2016 году FOO FIGHTERS урегулировали свой иск против Lloyd's Of London, связанным с несколькими концертами, отменёнными во время мирового турне группы в 2015 году. Поскольку дело было прекращено с запретом на повторную подачу иска, FOO FIGHTERS не смогли судиться ещё раз по тому же поводу. Условия сделки не разглашаются.

METALLICA Sues Insurer Over Losses From Postponed South American Tour During COVID-19 Pandemic



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