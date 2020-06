сегодня



Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA



METALLICA в конце мая устроила соревнование из 32 пар песен по выбору лучшей композиции по мнению поклонников. 64 трека были отобраны по данным Spotify, а сам конкурс проходил под названием "Some Kind Of Bracket".



В итоге лучшей песней была названа... сюрприз... "Master Of Puppets".



На своем пути к короне, "Master Of Puppets" повергла в прах "Dyers Eve", "Atlas, Rise!", "Ride The Lightning", "Sad But True", "Fade To Black" и в финале "One".











