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*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 36
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 36
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 27
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 21
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Metallica

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25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

23 июн 2020 : 		 Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»

20 июн 2020 : 		 Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»

18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»

17 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

31 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»

28 май 2020 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане

20 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1983 года

18 май 2020 : 		 BOB ROCK о звучании альбома METALLICA 1988 года: «Ну и в чём смысл?»

17 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Копенгагене

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Амстердаме

15 май 2020 : 		 Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию THE ROLLING STONES

14 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Вы там держитесь!»
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Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA



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METALLICA в конце мая устроила соревнование из 32 пар песен по выбору лучшей композиции по мнению поклонников. 64 трека были отобраны по данным Spotify, а сам конкурс проходил под названием "Some Kind Of Bracket".

В итоге лучшей песней была названа... сюрприз... "Master Of Puppets".

На своем пути к короне, "Master Of Puppets" повергла в прах "Dyers Eve", "Atlas, Rise!", "Ride The Lightning", "Sad But True", "Fade To Black" и в финале "One".

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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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