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METALLICA онлайн!



METALLICA в честь Month Of Giving единоразово возвращает акцию "#MetallicaMondays", в рамках которой пройдёт трансляция выступления коллектива, состоявшегося шестого сентября 2018 года в Линкольне, Небраска, в рамках североамериканской части тура "WorldWired".







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