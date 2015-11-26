Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 74
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 68
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 37
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 29
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



21 май 2021 : 		 METALLICA онлайн!

19 май 2021 : 		 Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA: «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»

9 май 2021 : 		 Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19

6 май 2021 : 		 Нашивки METALLICA выйдут весной

21 апр 2021 : 		 Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»

18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион

13 апр 2021 : 		 Гитарист METALLICA работает!

12 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA продана!

12 апр 2021 : 		 Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»

6 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу

29 мар 2021 : 		 ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA онлайн!



*
zoom
*
* *
METALLICA в честь Month Of Giving единоразово возвращает акцию "#MetallicaMondays", в рамках которой пройдёт трансляция выступления коллектива, состоявшегося шестого сентября 2018 года в Линкольне, Небраска, в рамках североамериканской части тура "WorldWired".

METALLICA Is Bringing Its Streaming Concert Series Back For One Night Only





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 425

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом