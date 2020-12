сегодня



Гитарист METALLICA : «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»



Гитарист METALLICA Kirk Hammett дал большое интервью Gibson TV, в котором, в частности, вспомнил о том, как проходил процесс записи альбома "Metallica":



«[Bob Rock] пришёл на репетиции "The Black Album" и сказал нам: "Никто ни разу не смог перенести вашу живую силу и энергетику на плёнку или винил". И я задумался об этом и решил: "Он прав". Ещё впереди запись песни, которая запечатлеет энергию и актуальность, которая есть на наших выступлениях. И это была его цель. И в некоторой степени, если вспомнить альбомы [METALLICA], над которым мы с ним работали, он много раз в студии умудрялся её поймать. Его методы записи так радикально отличались от всего, что мы когда-либо делали. Мы играли вместе в одной комнате, чтобы записать барабаны, и это было важной вехой для нас, потому что в прошлом это был просто James [Hetfield, гитара/вокал]. И мы честно думали, что когда бы мы ни играли все вместе в одной комнате, Lars [Ulrich, барабаны] всегда играл лучше. И использование такого подхода доказало, что так оно и было.



Когда я впервые услышал альбом по радио, я был поражён тем, как хорошо он звучал. Потому что "One" [от "...And Justice For All"] звучал довольно неплохо на радио, он звучал довольно неплохо на MTV, хотя он был сжат как дерьмо, но что-то было в "The Black Album" и во всех треках, которые буквально выпрыгивали из радио. Может быть, всё потому, что дело было в ударных, они были такие чёткие. Я не знаю. Но каждый трек, который играл на радио, просто выскакивал из радиоприёмника и буквально обволакивал тебя, создавая ощущение присутствия. И к этому я продолжаю возвращаться — тому, как здорово всё звучит на радио.



"Enter Sandman" никогда не казалась мне хитовой песней. Ни одна из этих песен никогда не казалась мне хитом. Они просто поражали меня как очень хорошие, лаконичные песни с большими тяжёлыми отрезками и большими отрезками мелодичности. И когда альбом только начал так продаваться, я не мог в это поверить. И я даже поспорил с нашим тур-менеджером. Он сказал: "К этой дате будет продано шесть миллионов". А я такой: "Я отдам тебе свой Porsche 911 Carrera, если это случится". И знаешь что? Это случилось! Я должен был отдать ему свой Porsche 911 Carrera.



Как по мне, Bob — просто потрясающий продюсер, он ещё и потрясающий звукорежиссёр, у него потрясающий слух в отношении звучания гитары, ударных. Пожалуй, лучшее звучание моей гитары было записано с ним. И во многом это была погоня за тонами, переменами усилителей, смешением гитар. И что мне очень нравится в Bob'e — он сам в этой гонке. Если он что-то слышит — звук или выступление — он будет стремиться к нему или будет заставлять вас стремиться к нему, пока не поверит, что вы достигли именно этой точки».













