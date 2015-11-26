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METALLICA намекает



METALLICA опубликовала фрагмент видео "Wherever I May Roam" с концерта в Сан-Диего в 1992 году и добавила теги #fbf", "#BlackAlbum2021" и "#ComingThisFall" намекая на выпуск делюкс-версии альбома 1991 года.





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