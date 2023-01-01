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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ... 10
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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
[= ||| все новости группы



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Metallica

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14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике

11 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

11 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»

10 апр 2023 : 		 Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»

9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

5 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»

4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»

30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

28 мар 2023 : 		 Басист METALLICA спел на песне из нового альбома

25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

17 мар 2023 : 		 METALLICA купила виниловый заводик

16 мар 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

6 мар 2023 : 		 Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме

5 мар 2023 : 		 Обновленная книга METALLICA выйдет весной

1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии
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Новое видео METALLICA



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Sleepwalk My Life Away, новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons":

1. "72 Seasons"
2. "Shadows Follow"
3. "Screaming Suicide"
4. "Sleepwalk My Life Away"
5. "You Must Burn!"
6. "Lux Æterna"
7. "Crown of Barbed Wire"
8. "Chasing Light"
9. "If Darkness Had a Son"
10. "Too Far Gone?"
11. "Room of Mirrors"
12. "Inamorata"




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