Новое видео METALLICA



Sleepwalk My Life Away, новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons":



1. "72 Seasons"

2. "Shadows Follow"

3. "Screaming Suicide"

4. "Sleepwalk My Life Away"

5. "You Must Burn!"

6. "Lux Æterna"

7. "Crown of Barbed Wire"

8. "Chasing Light"

9. "If Darkness Had a Son"

10. "Too Far Gone?"

11. "Room of Mirrors"

12. "Inamorata"







