METALLICA выбрала победителей



METALLICA определилась с победителями конкурса "For Whom The Band Tolls"



«WOW! Еще в апреле мы предложили маршевым оркестрам по всей стране создать номера, включающие песни METALLICA в их шоу, и, конечно же, они показали себя во всей красе! Отклик ошеломил нас и привел к острой конкуренции, но результаты уже подведены. И победителями стали...



* College (Division 1) - $75,000 in prizing: Auburn University



*College (Divisions 2 & 3) - $40,000 in prizing: Eastern New Mexico University -



*High School (Large) - $15,000 in prizing: Dobyns-Bennett High School (Kingsport, TN)



*High School (Medium) - $15,000 each in prizing: Tie



Boerne High School (Boerne, TX) -

Malverne High School (Malverne, NY) -



*High School (Small) - $15,000 in prizing: Oakton High School (Vienna, VA) -



*Fan Favorite (College) - $10,000 in prizing: Auburn University



*Fan Favorite (High School) - $10,000 in prizing: Dobyns-Bennett High School (Kingsport, TN)



Огромное спасибо всем, кто представил музыку METALLICA в программах своих оркестров, и поздравления всем школам, занявшим призовые места!



Если вы впервые слышите об этом конкурсе, то вот небольшая предыстория. Оркестры старших классов и колледжей расширили свой репертуар до максимума, чтобы побороться за оборудование на сумму около 200 000 долларов, создав самые захватывающие, уникальные и впечатляющие выступления с использованием нашей музыки.



Более 450 школ приняли наш вызов! После окончания приема заявок поклонники со всей страны стали голосовать за понравившиеся выступления, а профессиональные судьи определили пять финалистов в каждой категории. И наконец, мы - то есть участники METALLICA - выбрали обладателей главного приза!



Победители в каждой категории получат инструменты и оборудование для своих выступлений благодаря нашим спонсорам TAMA, KHS America, Zildjian, D'Addario Woodwinds, Evans Drumheads, ProMark и Gator, в партнерстве с Sweetwater, Conn Selmer и Hal Leonard».







