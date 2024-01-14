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Metallica

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14 янв 2024 : 		 METALLICA выбрала победителей

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30 дек 2023 : 		 Концертное видео METALLICA

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28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2023 : 		 Басист METALLICA о любимых песнях из тура

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21 дек 2023 : 		 Умер отец барабанщика METALLICA

18 дек 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»

15 дек 2023 : 		 METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию

9 дек 2023 : 		 Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»

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28 ноя 2023 : 		 Новая награда METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

25 ноя 2023 : 		 Как строят сцену METALLICA

24 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA упал на сцене

23 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

METALLICA выбрала победителей



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METALLICA определилась с победителями конкурса "For Whom The Band Tolls"

«WOW! Еще в апреле мы предложили маршевым оркестрам по всей стране создать номера, включающие песни METALLICA в их шоу, и, конечно же, они показали себя во всей красе! Отклик ошеломил нас и привел к острой конкуренции, но результаты уже подведены. И победителями стали...

* College (Division 1) - $75,000 in prizing: Auburn University

*College (Divisions 2 & 3) - $40,000 in prizing: Eastern New Mexico University -

*High School (Large) - $15,000 in prizing: Dobyns-Bennett High School (Kingsport, TN)

*High School (Medium) - $15,000 each in prizing: Tie

Boerne High School (Boerne, TX) -
Malverne High School (Malverne, NY) -

*High School (Small) - $15,000 in prizing: Oakton High School (Vienna, VA) -

*Fan Favorite (College) - $10,000 in prizing: Auburn University

*Fan Favorite (High School) - $10,000 in prizing: Dobyns-Bennett High School (Kingsport, TN)

Огромное спасибо всем, кто представил музыку METALLICA в программах своих оркестров, и поздравления всем школам, занявшим призовые места!

Если вы впервые слышите об этом конкурсе, то вот небольшая предыстория. Оркестры старших классов и колледжей расширили свой репертуар до максимума, чтобы побороться за оборудование на сумму около 200 000 долларов, создав самые захватывающие, уникальные и впечатляющие выступления с использованием нашей музыки.

Более 450 школ приняли наш вызов! После окончания приема заявок поклонники со всей страны стали голосовать за понравившиеся выступления, а профессиональные судьи определили пять финалистов в каждой категории. И наконец, мы - то есть участники METALLICA - выбрали обладателей главного приза!

Победители в каждой категории получат инструменты и оборудование для своих выступлений благодаря нашим спонсорам TAMA, KHS America, Zildjian, D'Addario Woodwinds, Evans Drumheads, ProMark и Gator, в партнерстве с Sweetwater, Conn Selmer и Hal Leonard».




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14 янв 2024
гладиатор
Очень достойно! Молодцы!
Like!2
14 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Это все фигня. Вот у меня на присяге охрененный оркестр был, они сыграли попурри на всякие шлягеры, Дюк Эллингтон, Гершвин… где-то видос остался.
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