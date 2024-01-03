3 янв 2024



Любимое время года вокалиста METALLICA



Во время участия в подкасте "The Metallica Report" фронтмен METALLICA James Hetfield назвал своё любимое время года:



«Я люблю весну и осень. Оба сезона великолепны. Лето — потому что я вырос в Южной Калифорнии. Мне нравится пляж. Мне нравится заходить в воду. Мне нравится всё это делать, но когда становится слишком жарко, это уже не приносит удовольствия. Не знаю почему. Раньше мне нравилось, чтобы было чем жарче, тем лучше. А зимой, находясь дома в Колорадо, когда снег лежит пять месяцев, я думаю: "Это уже перебор". Но весна и осень — я не знаю... Я бы хотел, чтобы осень была всегда, потому что в Колорадо листья меняют цвет. Все становится золотым. Погода просто идеальная. И, конечно, весна тоже. Животные выходят на свет, у них появляются молодые особи, и ты видишь, как всё расцветает, и это как... Я не знаю. Это напоминает мне о жизни».







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