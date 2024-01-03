Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
*Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое... 17
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 17
*Новое видео ANDRY 14
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 10
*BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



4 янв 2024 : 		 Барабанщик METALLICA о любви к LYNYRD SKYNYRD и WARRIOR SOUL

3 янв 2024 : 		 Любимое время года вокалиста METALLICA

31 дек 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я всегда с нетерпением жду, что принесёт следующий год»

30 дек 2023 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2023 : 		 Басист METALLICA о любимых песнях из тура

24 дек 2023 : 		 METALLICA среди прочих вложила 13.7 миллиона долларов в MEDALLION

21 дек 2023 : 		 Умер отец барабанщика METALLICA

18 дек 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»

15 дек 2023 : 		 METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию

9 дек 2023 : 		 Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»

4 дек 2023 : 		 KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA

28 ноя 2023 : 		 Новая награда METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

25 ноя 2023 : 		 Как строят сцену METALLICA

24 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA упал на сцене

23 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв»
Показать далее
| - |

|||| 3 янв 2024

Любимое время года вокалиста METALLICA



zoom
Во время участия в подкасте "The Metallica Report" фронтмен METALLICA James Hetfield назвал своё любимое время года:

«Я люблю весну и осень. Оба сезона великолепны. Лето — потому что я вырос в Южной Калифорнии. Мне нравится пляж. Мне нравится заходить в воду. Мне нравится всё это делать, но когда становится слишком жарко, это уже не приносит удовольствия. Не знаю почему. Раньше мне нравилось, чтобы было чем жарче, тем лучше. А зимой, находясь дома в Колорадо, когда снег лежит пять месяцев, я думаю: "Это уже перебор". Но весна и осень — я не знаю... Я бы хотел, чтобы осень была всегда, потому что в Колорадо листья меняют цвет. Все становится золотым. Погода просто идеальная. И, конечно, весна тоже. Животные выходят на свет, у них появляются молодые особи, и ты видишь, как всё расцветает, и это как... Я не знаю. Это напоминает мне о жизни».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 янв 2024
F
Fo0x
Давай к нам в Сибирь зимой... Ещё раз...
4 янв 2024
У
Умник
Fo0x, в тот раз у поездки был печальный финал вроде. Ну или наоборот, в клинике немного подлечился от алкоголизма
3 янв 2024
gravitgroove
Это же сезоны обострения - весна и осень.
4 янв 2024
T
Termofucker
Раньше я любил лето,но потом я понял,что,когда есть деньги - лето может быть в любое время года.Теперь я люблю деньги.
4 янв 2024
olly71
Посмотрел на гугл панорамах виды его нынешнего места проживания городок Вэйл. Это копия какой то швейцарской горной деревушки для миллионеров но не как не похож на средний американский провинциальный городок.
Like!1

просмотров: 1596

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом