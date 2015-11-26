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Metallica

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DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушателей



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В рамках очередного выпуска своего подкаста "I Wanna Talk" фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider обстоятельно обсудил спорный альбом METALLICA "Load" и общий вектор музыкального развития группы.

«Я не упёртый фэн METALLICA с первого дня, поэтому я не сильно прусь по пластинкам вроде "Kill 'Em All", "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets" так, как вы, ребятки-металликофэны, прётесь. Понимаю, что когда слушаешь какую-то команду в течение столь долгого времени, изменения в звучании действительно могут огорчить.

Например я огромный поклонник ранних записей QUEEN, и да будет вам известно — QUEEN начинали с гораздо более "тяжёлого" материала, нежели их общеизвестные хиты. Поэтому когда пошла вся эта хрень в духе "Fat Bottomed Girls" и "Bicycle Race", я, как оригинальный фэн QUEEN, был очень расстроен — они изменились. Мне вполне ясно разочарование поклонников METALLICA, когда они поняли, что их кумиры начали сдавать свои ранее бескомпромиссные позиции. Они изменили лого, они подстриглись, но музыкально... Они не сдали позиций с точки зрения музыки, они просто изменились.

Музыкантам нужно куда-то расти в творческом плане, и фишка в том, что поклонники не хотят, чтобы это происходило. Но с течением времени ты слушаешь разную музыку, ты развиваешься, всё вокруг меняется, и ты меняешься вместе с миром за окном. В то время как твои фэны ничего не хотят об этом знать. Зато они с готовностью раскритикуют тебя за очередной одинаковый альбом, за то что ты опять пытаешься продать им одну и ту же запись. Понимаете, всем угодить нереально, какой смысл стараться? Что же касается темы нашей беседы, то "Load" — просто прекрасный альбом. Но стоит заметить, что один из моих любимейших дисков MOTÖRHEAD называется "Another Perfect Day", и его очень активно ненавидят многие преданные поклонники MOTÖRHEAD.

Если вернуться к METALLICA, то на планете нет другой такой группы, которая заслужила бы всего достигнутого больше, чем они. Можете изворачиваться как угодно, но есть только одна команда, которая прорубила стену в мейнстрим и сделала настоящий металл достоянием широкой общественности, — она называется METALLICA. Мы все у них в долгу».

В интервью журналу Revolver в 2013 году барабанщик METALLICA Lars Ulrich заявил, что всё равно считает "Load" и "Reload" прекрасными дисками: «Эти два альбома ничуть не хуже любой другой нашей пластинки. Разумеется, они более блюзовые, потому что в середине 1990-х мы много слушали LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE и AC/DC и замешивали эти песни на основании несколько другой музыкальной смеси, нежели раньше или позже. Понимаю, что короткие волосы и смена имиджа оттолкнули многих, но чисто с музыкальной точки зрения... Если просто взять и как следует послушать эти 27 песен, "Load" и "Reload" откроются вам как прекрасные произведения, которые ничуть не уступают с точки зрения артистизма всему, что мы выпускали до того».



DEE SNIDER Defends METALLICA




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saint Portnoy


15 мар 2019, 11:01		Да охренительные альбомы!
Совсем другие, но факт есть факт.

И St. Anger я тоже люблю, кстати.
Я серьёзно

НELLECTOR


15 мар 2019, 11:22		Да у Метлы всё в общем-то гармонично.
Просто Лоады Релоады похуже раннего. Не из-за смены звучания, а просто побледнее так. Ну и квакушка ВЕЗДЕ, это пиздец конечно. Интересно, кто из Метлы так странно видел себе хард рок и блюз 70-х? Чтобы квакать посочнее?

А вот за это респектую Ди Снайдера:
"один из моих любимейших дисков MOTÖRHEAD называется "Another Perfect Day"


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