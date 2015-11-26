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Metallica

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6 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй

6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

4 авг 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA

4 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»

1 авг 2020 : 		 Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars

31 июл 2020 : 		 ROBERT TRUJILLO представляет новый бокс-сет METALLICA

30 июл 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»

28 июл 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA

24 июл 2020 : 		 METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах

23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

22 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

17 июл 2020 : 		 Бокс-сет METALLICA выйдет летом

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

8 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA

25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

23 июн 2020 : 		 Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»

20 июн 2020 : 		 Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»

18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»
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Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй



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Вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell и его жена Etty Farrell поговорили с барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом в рамках стрима Lollapalooza's Lolla2020 и спросили его о том, как он с женой и детьми проводил коронапаузу, на что он ответил:

«Мы, к примеру, что было на самом деле круто, устраивали вечера кино, когда смотрели все вместе классические фильмы, и я как родитель считаю, что дети должны знать и получить такой опыт. Это та стадия, когда ты уже не можешь изменить ничей выбор, но когда в ходе неё твои дети смотрят "Y Tu Mamá También" или "Amores Perros", или ещёчто-то в таком духе — это же просто прекрасно, и в том числе с точки зрения их образования».

METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

WarSong


6 авг 2020, 19:41		Ясно. Пойду посру.

freeze2


6 авг 2020, 19:52		Старый лысый миллионер смотрит фильмы збс информация

deathstar777


6 авг 2020, 20:06		Cannot kill the family - Ace Ventura waits for me

Dark Medieval Times


6 авг 2020, 21:28		все рады и счастливы

Svarg_1349


6 авг 2020, 21:29		Амерес Перес.


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