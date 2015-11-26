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Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй



Вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell и его жена Etty Farrell поговорили с барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом в рамках стрима Lollapalooza's Lolla2020 и спросили его о том, как он с женой и детьми проводил коронапаузу, на что он ответил:



«Мы, к примеру, что было на самом деле круто, устраивали вечера кино, когда смотрели все вместе классические фильмы, и я как родитель считаю, что дети должны знать и получить такой опыт. Это та стадия, когда ты уже не можешь изменить ничей выбор, но когда в ходе неё твои дети смотрят "Y Tu Mamá También" или "Amores Perros", или ещёчто-то в таком духе — это же просто прекрасно, и в том числе с точки зрения их образования».













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