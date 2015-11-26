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Metallica

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METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?



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Gene Hoglan рассказал, как однажды пошутил насчёт того, чтобы подать в суд на участников METALLICA за то, что они якобы «украли» музыку из песни DARK ANGEL, чтобы использовать её в классическом треке "One".

Барабанщик DARK ANGEL рассказал о музыкальной связи своей группы с METALLICA, обсуждая эволюцию игры на двойных бас-бочках во время недавнего появления на подкасте Dean'a Delray'я "Let There Be Talk".

Когда Delray привёл выступление METALLICA 1988 года в качестве примера того, как использование секстолей в унисон со стеной гитар и агрессивными ударными партиями Lars'a Ulrich'a вложило новый смысл в использование барабанов с двумя бочками в металле, Hoglan сказал: «Могу сказать вам, что идея взята из песни DARK ANGEL, которая называется "Darkness Descends" (заглавный трек альбома DARK ANGEL 1986 года). И это хорошо известно на металл-сцене — с тех пор, как [METALLICA] выпустили "One". Я получил так много телефонных звонков тогда: «Ты знаешь, что эти парни передрали у вас музыку?»

Gene продолжил: «У нас был звукорежиссёр из METALLICA — "Большой" Мик [Хьюз], он был с нами в туре, и METALLICA собирались на Грэмми в то время, но об этом ещё не было объявлено. И я пошутил: "Если они выиграют Грэмми, я подам в суд". Я просто пошутил. А Мик сказал: "Ты должен это сделать. Они, вероятно, дадут тебе сотню тысяч, чтобы заткнуть тебя". И я ответил: "Я не собираюсь становиться изгоем на металлической сцене, подав в суд на METALLICA". У всех есть риффы, которые спёрты у METALLICA».

На вопрос Delray'я, как он считает: у "One" есть сходство с "Darkness Descends" только в барабанных партиях или же во всех «музыкальных частях», Hoglan ответил: «Во всём. Барабанная часть определённо. И вот почему я просто подумал, что это было довольно забавно. Первая строчка во всем этом: "Darkness…" И это идёт прямо из "Darkness Descends", открывающего трека на второй записи [DARK ANGEL]. Так что как только вы услышите это, вы поймёте».

Далее Gene сказал, что он никогда не упоминал об этом сходстве в разговорах с Ulrich'ом, несмотря на то, что много лет спустя гастролировал с METALLICA, когда был членом FEAR FACTORY.



Is METALLICA






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