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*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 42
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 15
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Metallica

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|||| 20 июн 2023

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось восьмого июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash (Tour Debut)
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Welcome Home (Sanitarium)
You Must Burn!
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Moth Into Flame
Battery
Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "The Outlaw Torn" jam)
One
Enter Sandman

METALLICA Performs




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