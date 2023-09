сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого сентября на State Farm Stadium, Glendale, AZ, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Creeping Death"

"Harvester Of Sorrow"

"Holier Than Thou"

"King Nothing"

"Lux Æterna"

"Too Far Gone?"

"Fade To Black"

"Shadows Follow"

"Orion"

"Nothing Else Matters"

"Sad But True"

"Hardwired"

"Fuel"

"Seek & Destroy" "Shadows Follow""Orion""Nothing Else Matters""Sad But True""Hardwired""Fuel""Seek & Destroy"







+1 -0



просмотров: 120