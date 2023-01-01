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Metallica

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Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что я слышу»



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В новом интервью для журнала фэн-клуба METALLICA "So What!" Lars'a Ulrich'a попросили высказаться по поводу последнего альбома группы, "72 Seasons", который вышел в апреле. Он сказал:

«Я считаю, что каждая пластинка METALLICA имеет свой собственный посыл, свою историю, свой путь. Все они уникальны, и я думаю, что вы признаёте это. Все альбомы METALLICA объединяет то, что они создаются с самыми лучшими намерениями, с самыми чистыми побуждениями, и в этот момент всегда делается попытка сочинить самые лучшие песни, чтобы создать лучшую подборку композиций. Кроме этого есть набор практических моментов, которые играют определённую роль в этом. Сейчас, когда "72 Seasons" вышел пару, а то и четыре-пять месяцев назад, альбом всё ещё очень свеж для меня. Мне нравится то, что я слышу. Я слушаю его не очень часто, но всего шесть недель назад, когда мы начали североамериканский тур в Нью-Йорке, у нас была ещё пара песен, которые мы хотели выучить. Так что я послушал эти песни и послушал пластинку. Я не особо слушал её в течение шести недель, но она всё ещё звучала очень свежо, весомо и цельно.

Я много раз говорил об этом: есть то, что я называю "медовым месяцем" — это когда ты записываешь альбом, заканчиваешь запись, берёшь альбом и выходишь в мир. И в какой-то момент ты снова слушаешь эту запись, и в какой-то момент у тебя возникают вопросы о том, какой выбор был сделан. Для определённых записей в разное время этот медовый месяц может быть коротким, может быть длинным — неважно. Так вот, спустя четыре-пять месяцев у меня всё ещё нет особых вопросов. Я доволен тем, что слышу, я одобряю выбор, и он мне нравится.

Интересная вещь в этой пластинке заключается ещё и в том — и это меня осенило, когда я давал интервью для "72 Seasons" весной, — что каждая пластинка, и это сделано не специально, всегда связана с предыдущей. Если тебе нравится предыдущая запись, это влияет на то, в каком направлении ты отправишься со следующей. Если тебе не нравится предыдущая запись, это влияет на то, куда ты направишься со следующей записью. Так что с точки зрения преемственности записей следующая пластинка всегда каким-то образом, в той или иной форме, связана с предыдущей.

Я не скрывал, что "Hardwired... To Self-Destruct" по большей части начиная с 2016–2017 годов стал альбомом, который, на мой взгляд, выдержал испытание временем. Поэтому, когда мы начали процесс работы над альбомом "72 Seasons", не было никаких радикальных попыток изменить курс, потому что "Hardwired" казался очень хорошей отправной точкой. Очевидно, что параметры были другими, поскольку мы были в изоляции. Было много неопределённости, группа пыталась найти своё место. Мы размышляли, как нам снова прийти в себя. Об этом уже немного говорилось в "Blackened 2020" [переосмысленной версии песни 1988 года "Blackened"]. А ещё мы думали, как в течение этого ужасного и беспрецедентного времени в изоляции мы будем создавать музыку; как нам общаться с нашими поклонниками, друзьями и семьёй; каким образом мы можем изменить ситуацию как группа. В итоге это привело к тому, что мы начали сочинять песни и делать это удалённо, с помощью компьютеров и Zoom-сессий, и т. д. и т. п. Затем мы оказались здесь, в HQ [штаб-квартира METALLICA в Северной Калифорнии], в масках, учитывая ограничения в связи с Ковидом. По мере того как мы продвигались дальше, процесс становился всё более и более нормализованным, что бы это ни значило в контексте создания пластинки. Так что, оглядываясь назад, сейчас, когда пластинка вышла пять месяцев назад, я доволен ею. Мы сыграли восемь из этих песен вживую, и их очень приятно играть. Я думаю, что все восемь песен, которые мы сыграли вживую, нашли общий язык с аудиторией, с поклонниками, может быть, некоторые из них немного сильнее, чем другие. Нам нравится то, что мы делаем, и, как я уже сказал, проще всего подытожить это тем, что нет никаких радикальных красных линий».




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