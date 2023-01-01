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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 41
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 апреля на Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Orion (first time as opener since December 10, 2011)
02. For Whom The Bell Tolls
03. Holier Than Thou
04. King Nothing
05. Lux Aeterna
06. Screaming Suicide (live debut)
07. Fade To Black
08. Sleepwalk My Life Away (live debut)
09. Nothing Else Matters
10. Sad But True
11. The Day That Never Comes
12. Ride The Lightning
13. Battery
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets




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