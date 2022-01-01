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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новое видео BEHEMOTH 13
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
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Metallica

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29 июл 2022 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

29 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA написал несколько слов

27 июл 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2022 : 		 Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA

23 июл 2022 : 		 Пиво в честь басиста METALLICA

22 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

18 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Новая жизнь песни METALLICA

13 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июл 2022 : 		 METALLICA в "Westworld"

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2022 : 		 Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок мёртв

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2022 : 		 Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»

7 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| 29 июл 2022

POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA



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POSTMODERN JUKEBOX представили видео на собственное прочтение хита METALLICA “Master Of Puppets”.

METALLICA - "Master Of Puppets" Gets Jazz Treatment By POSTMODERN JUKEBOX Vocalist ROBYN ADELE ANDERSON; One Take Live Video Streaming




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