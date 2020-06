сегодня



Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»



Lars Ulrich и Kirk Hammett в интервью для Loudersound.com рассказали о создании второго альбома METALLICA, получившего название "Ride The Lightning".



"Ride The Lightning" вышел 27 июля 1984 года — всего через год и два дня после "Kill 'Em All".



"Fight Fire With Fire"



Kirk:



«Главный рифф был придуман в туре "Kill 'Em All". Помню, я услышал его на риффовой ленте, так что семена были посажены уже тогда. Акустическое вступление было тем, что Клифф постоянно играл на акустической гитаре, и я имею в виду, чёрт возьми, всё время [смеётся]. Мы не пытались никого спровоцировать этим вступлением — это было естественно. Я не видел никаких ограничений в том, что мы хотели сделать. Возможности были невероятно высокими. И вы должны понять, мы создавали своё собственное игровое поле. Мы заходили туда, куда раньше никто не заходил, и мы были счастливы туда попасть. Имело смысл попробовать новые необычные вещи — почему бы и нет».



"Ride The Lightning"



Lars:



«"Ride The Lightning" — песня о том, что ты попал в ситуацию, из которой не можешь выбраться. Большой Брат, Человек, страх и манипуляция. Такие вещи стали лирическими ступенями к следующим записям».



Kirk:



«Это я первым заметил фразу "Ride the lightning" ("Оседлай молнию"). Это было, когда мы записывали первый альбом, остановившись в доме парня по имени Гари Зефтинг. Я читал книгу "Противостояние" Стивена Кинга в ожидании того, когда смогу записать свои партии, и прочёл эту фразу. Она застряла у меня в голове, так что я записал её и сказал James'у. И он такой: "Ух ты, круто..."»



"For Whom The Bell Tolls"



Lars:



«Мы часто используем "For Whom The Bell Tolls" в качестве ориентира в погоне за простотой. Которой мы, кажется, никогда больше не сможем достичь [смеётся]».



Kirk:



«Это была ключевая песня для нас. Опять же, это вступление было авторства Клиффа — он играл её всё время, а остальные застывали и говорили: "Что это, чёрт возьми, было?" Это было полностью его собственное творение — это просто странная хроматическая штука, набор нот. Всё это необычно даже по сей день. Кто-нибудь просил нас сделать вступление короче? Нет, мы все были на 100 процентов преданы каждой ноте, каждому биту».



"Fade To Black"



Lars:



«Кажется, все были застигнуты врасплох тем, что мы это сделали. Мы удивили всех, кроме самих себя. Вы можете услышать, что "Новая волна британского тяжёлого металла" вдохновила на создание первого альбома. Но если отойти дальше, то можно попасть в "Child In Time" Deep Purple и "Beyond The Realms Of Death" Judas Priest, даже в "Stairway To Heaven" — эти масштабные, мрачные, эпические песни. Такого рода песни всегда были для нас на заднем плане — мы знали в глубине души, что это часть звучания Metallica, но у нас просто не хватало мастерства и изящества, чтобы справиться с этим на "Kill 'Em All". К тому времени, как Клифф и Kirk стали частью команды, мы почувствовали, что у нас есть возможность пойти по этому пути».



Почему люди реагировали на это в то время таким образом?



Lars:



«Наверное, потому, что была группа людей, у которых было другое представление о том, что такое Metallica, что мы были более одномерной сущностью. Часто мне кажется, что есть две Metallica. Есть Metallica, которой я живу и дышу каждый день, а есть ещё Metallica, о которой я читал. Часто это две противоречивые сущности. Сущности, из-за которых люди были застигнуты врасплох, совершенно нормальны в моей голове, но, возможно, мы не особо стараемся, чтобы это объяснить».



"Trapped Under Ice"



Kirk:



«Это пришло из песен, которые я написал, из музыки, которую я написал. Я считаю это частью себя. Я не чувствовал себя виноватым из-за этого, но я чувствовал себя виноватым из-за того, что ушёл из группы, которую организовал в старших классах школы. Я знаю [барабанщика Exodus] Tom'a Hunting'a с 16 лет, я знаю [гитариста Exodus] Gary Holt'а с 17 лет. Мы все близки до сих пор, но какое-то время я чувствовал сильную вину. Немного раскаивался. Но я действительно считал, что Metallica — моё призвание. Я чувствовал себя более комфортно, играя в Metallica, чем когда-либо в Exodus, так что поди разберись».



"Escape"



Lars:



«Стало уже фольклором, что я ненавижу "Escape". Это неправда! Это была последняя песня, написанная для сессий "Ride The Lightning", и она специально была немного короче других песен. Мы подумали об этом в духе "Run To the Hill" Iron Maiden или "Living After Midnight" Judas Priest — осмелюсь ли я использовать слова "радиопесни"? Так что вместо того, чтобы превратить это в восьмиминутный "Seek And Destroy", мы оставили эту песню короткой. Потом она заслужила плохую репутацию, и я не знаю почему. У меня нет особых проблем с ней, но она так и не прижилась в сет-листе, как другие песни на пластинке. Это просто показывает, что лучше не пытаться делать что-то нарочно».



"Creeping Death"



Lars:



«Музыкально это была одна из тех песен, которые быстро получились, а затем стали вещью в себе так же быстро. Что касается лирики, когда я был ребенком, я был одержим фильмом "Десять заповедей" с Чарлтоном Хестоном. У нас не было видеомагнитофона, поэтому мы с James'ом пришли в дом родителей Клиффа с фильмом "Десять заповедей", сели и стали смотреть его. Там есть сцена, в которой Моисей возвращается, чтобы попытаться вывести свой народ из Египта, а когда фараон отречётся от этого, первенец должен умереть. Тогда туман появляется с луны и спускается вниз, начинает ползти по земле, как из генератора дыма на сцене, и все, кто попадаются ему на пути, падают и умирают на месте. Вот откуда берутся слова "Creeping Death" ("Ползучая смерть"). Если вы посмотрите "Десять Заповедей" и прочтёте слова, то определённо есть... как бы это сказать... сходство».



"The Call Of Ktulu"



Kirk:



«Это ещё одна песня, которую, как я помню, услышал в туре "Kill 'Em All". Было ли это какое-то соперничество, чтобы сыграть что-то настолько сложное, как это? Нет. Мы становились лучше как музыканты, становились лучше, играя друг с другом. Я думаю, что вливание новой крови — меня Клиффа — вероятно, помогло. Это было вдохновляюще для двух других парней. У всех было уважение друг к другу, мы двигались вперёд, мы могли видеть, как это происходит на наших глазах. Это было время открытий. Мы делали вещи, которые звучали так, как будто они исходили от нас. На реальном уровне интуиции мы знали, что для нас правильно, и мы знали, что не так, что работает, а что нет».







