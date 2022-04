сегодня



Гитарист METALLICA — о сольном альбоме



23 апреля на лейбле Blackened Recordings гитарист METALLICA Kirk Hammett выпустит свой дебютный сольный EP "Portals". В беседе с The Mercury News о том, каково это — впервые в своей карьере выйти на самостоятельный уровень — Hammett ответил:



«Обычно, когда выходит альбом, — нас четверо [в METALLICA]. Мы все поддерживаем друг друга. Мы все оказываем друг другу поддержку, потому что это своего рода волнующий эмоциональный и ментальный момент. В это время мы можем поговорить друг с другом о любой неуверенности или ещё о чём-нибудь. Но теперь, когда я выпускаю сольный альбом, я единственный, кто несёт всё это бремя. Я сказал James'y [Hetfield'y, фронтмену METALLICA]: "Это странно. Я выпускаю альбом, и обычно у меня есть вы, трое других ребят. Но в данном случае есть только я, и это заставляет меня чувствовать себя неуверенно и нервничать". И у James'a был только один ответ: "Это опыт развития и обучения для тебя, брат". И я ответил ему: "Спасибо, что сказал это, потому что я не думал об этом в таком ключе"».



Мини-альбом "Portals" состоит из песен "Maiden And The Monster" и "The Jinn" на стороне А, и "High Plains Drifter" и "The Incantation" на стороне Б. Две последние были написаны в соавторстве с Edwin'ом Outwater'ом, с которым Kirk ранее сотрудничал на концертах и релизах METALLICA "S&M²". Outwater также участвовал в работе над "Portals" в качестве клавишника и руководил оркестровой группой из Лос-Анджелесского филармонического оркестра.



Что касается музыкального направления "Portals", Hammett сказал The Mercury News следующее:



«Я совершенно сознательно сделал так, чтобы эта музыка имела свою индивидуальность. Звучание "Portals отличается от METALLICA. Должен сказать, я думал, что 95 процентов этой музыки не звучит как METALLICA. Просто в силу того, что я являюсь участником METALLICA, кое-что будет напоминать об этом факте. Но те пять процентов, которые инстинктивны, они врождённые. Было важно иметь другую вибрацию и другой подход.

Диапазон этой музыки весьма обширен. В ней присутствует огромное влияние классики. Есть также влияние фламенко. Есть немного джаза. В этой музыке есть аккорды, которые я никогда бы не подумал использовать в METALLICA.



"Portals" ломает стереотипы. Я очень люблю классику. Я люблю джаз, босса-нову, блюз. Я люблю старое кантри.



Нет ничего невозможного. И это очень классно».













+0 -0



просмотров: 250