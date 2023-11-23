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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Детройте двенадцатого ноября, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Dirty Window

72 Seasons

If Darkness Had a Son (Followed by “Motown Yo Town” Kirk and Rob doodle)

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn!

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Fight Fire With Fire

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

One

Enter Sandman Moth Into FlameFight Fire With FireWhiskey in the Jar ([traditional] cover)OneEnter Sandman http://www.metallica.com







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