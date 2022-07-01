30 июн 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестивале Pinkpop, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

Bleeding Me

Sad but True

Dirty Window

Wherever I May Roam

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy



Encore:

Metal Militia (first time since December 15, 2016)

One

Master of Puppets OneMaster of Puppets http://www.metallica.com







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