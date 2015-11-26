сегодня



MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA



MILEY CYRUS в интервью сообщила, что работает над альбомом кавер-версий METALLICA:



«Мы работаем над альбомом кавер-версий песен METALLICA. Нам очень повезло, что мы можем продолжать работу над нашим искусством во время всего случившегося. Изначально вдохновения никакого не было, а сейчас я просто горю!»



В 2019 году Miley уже исполняла кавер-версию METALLICA "Nothing Else Matters" на фестивале Glastonbury.













+0 -0



просмотров: 318

