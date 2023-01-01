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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
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Metallica

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|||| сегодня

METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию



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Видео полного выступления METALLICA, состоявшегося в рамках фестиваля Soundstorm, Riyadh, Saudi Arabia, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Wherever I May Roam
04. The Memory Remains
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone?
07. Fade To Black
08. Fuel
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Unforgiven
13. Seek & Destroy
14. One
15. Master Of Puppets
16. Enter Sandman




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