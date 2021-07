сегодня



Книга METALLICA выйдет летом



Пятнадцатого августа в Backbeat Books выйдет новая книга о METALLICA, "Metallica: The $24.95 Book".



«Я хотел, чтобы это был не просто сборник фактов, а не просто что-то, что люди могут найти в Интернете» — говорит автор. В результате получилась самая полная на сегодняшний день книга о METALLICA, охватывающая их карьеру до 2021 года, и первая книга о METALLICA, написанная с доступом к материалам бокс-сета группы. Книга составлена на основе многолетних исчерпывающих исследований и десятилетий существования фэндома, включает ранее не публиковавшиеся фотографии, предисловие Лейны Доус, автора нашумевших в 2013 году мемуаров "What Are You Doing Here? A Black Woman's Life And Liberation In Heavy Metal", новые расшифровки видеоинтервью и цитат из журналов, ранее недоступные в Интернете, "Metallica: The $24.95 Book" наконец-то дает ту подробную биографию и анализ METALLICA, которых заслуживает эта группа и предоставляет углубленный взгляд на творчество и музыку, которым смогут насладиться как преданные поклонники, так и новички.







