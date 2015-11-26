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Metallica

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22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

16 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"

2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

25 июн 2021 : 		 Фотокнига METALLICA выйдет осенью

22 июн 2021 : 		 Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью

17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA

12 июн 2021 : 		 METALLICA подают в суд на страховщиков

26 май 2021 : 		 METALLICA намекает

26 май 2021 : 		 Видео полного выступления METALLICA

21 май 2021 : 		 METALLICA онлайн!

19 май 2021 : 		 Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA: «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»

9 май 2021 : 		 Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19

6 май 2021 : 		 Нашивки METALLICA выйдут весной

21 апр 2021 : 		 Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»

18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион
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Книга METALLICA выйдет летом



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Пятнадцатого августа в Backbeat Books выйдет новая книга о METALLICA, "Metallica: The $24.95 Book".

«Я хотел, чтобы это был не просто сборник фактов, а не просто что-то, что люди могут найти в Интернете» — говорит автор. В результате получилась самая полная на сегодняшний день книга о METALLICA, охватывающая их карьеру до 2021 года, и первая книга о METALLICA, написанная с доступом к материалам бокс-сета группы. Книга составлена на основе многолетних исчерпывающих исследований и десятилетий существования фэндома, включает ранее не публиковавшиеся фотографии, предисловие Лейны Доус, автора нашумевших в 2013 году мемуаров "What Are You Doing Here? A Black Woman's Life And Liberation In Heavy Metal", новые расшифровки видеоинтервью и цитат из журналов, ранее недоступные в Интернете, "Metallica: The $24.95 Book" наконец-то дает ту подробную биографию и анализ METALLICA, которых заслуживает эта группа и предоставляет углубленный взгляд на творчество и музыку, которым смогут насладиться как преданные поклонники, так и новички.

METALLICA: 'The $24.95 Book' To Be Released In August



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


22 июл 2021, 13:32		книги...переиздание черного альбома с дохрена раритетами и каверами..а когда новый материал то?


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