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Продюсер «Чёрного альбома» METALLICA: «Получилось нечто особенное»



Канадский продюсер Bob Rock, за плечами которого несколько успешных рок- и металл-альбомов последних 30 лет, включая студийные работы METALLICA в 1990-х и начале 2000-х годов, заявил, что ему приходилось постоянно доказывать свою компетентность, когда он начал работать с группой.



Rock впервые работал с METALLICA над одноимённым альбомом 1991 года (также известным как "Black Album"). Альбом, выпущенный компанией Elektra, дебютировал на первом месте в Billboard 200 и продержался в чарте 281 неделю. Rock руководил работой над последующими пластинками METALLICA, вплоть до диска 2003 года "St. Anger".



Bob затронул тему своей работы над "Metallica" в новом интервью CBC News "The National":



«Когда альбом записывается, неизвестно, что получится. Я думаю, что для меня эта работа отличалось тем, что они были очень своеобразными, и было очень трудно создавать альбом, но они бросили мне вызов, а я бросил вызов им, и я думаю, что в итоге мы пришли к тому, что не всё было гладко. Мы не ссорились, но мы ходили по лезвию бритвы во время работы над проектом, и в итоге получилось нечто особенное. И самое главное в этом альбоме METALLICA — что James [Hetfield, фронтмен METALLICA] начал петь, а не кричать, и я думаю, что это его самые личные тексты из всех, что он сочинил».



Когда Иэн Ханомансинг из The National отметил, что Rock и METALLICA стали не только коллегами, но и друзьями, Рок ответил:



«В итоге так и получилось. Это заняло некоторое время. На этом альбоме мне постоянно приходилось доказывать свою правоту».







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