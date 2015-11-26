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Metallica

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23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

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15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

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Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным



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Как сообщает ABC News, австралиец, который перерезал горло уборщице от «уха до уха» после того, как заявил, что слышит голоса участников группы METALLICA, был признан невиновным в покушении на убийство из-за невменяемости.

27-летний Джай Пеннинг полагал, что слышал голоса вокалиста METALLICA James'а Hetfield'а и барабанщика Lars'a Ulrich'a, а также дьявола, когда напал на 30-летнюю женщину в торговом центре Parabanks в Солсбери, Аделаида, в июле 2018 года.

Как сообщается, Пеннинг страдал психозом из-за резистентной к лечению шизофрении во время нападения. В его организме также присутствовали кокаин, экстази и амфетамины.

В среду судья Верховного суда Сэм Дойл признал Пеннинга невиновным в покушении на убийство, заявив, что Джай «постепенно становился одержимым» своими давними галлюцинациями, в том числе голосами в голове, которые, по его мнению, исходили от Hetfield'а и Ulrich'a.

«[Эти голоса] убедили его покончить с собой, но прежде чем сделать это, они подтолкнули его или заставили совершить нападение, — сказал судья Дойл. — Место и жертва нападения были по сути случайными».

Пеннинг останется в охраняемом психиатрическом учреждении до своего следующего появления в суде в сентябре.

Man Who Slashed Woman



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