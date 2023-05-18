Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 15
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Видео с выступления W.A.S.P. 13
*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



18 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о двух разных сет-листах в одном городе

13 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей тарелке, независимо от того, насколько мы успешны»

11 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA

10 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 май 2023 : 		 Участники METALLICA — о Клиффе Бёртоне: «Нам его не хватает»

8 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2023 : 		 ASL-видео от METALLICA

6 май 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»

4 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку

3 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»

2 май 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

1 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»

30 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»

29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

28 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»

27 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»

26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления METALLICA



zoom
Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 17 мая на Stade De France, Paris, France, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. For Whom The Bell Tolls (first time as show opener since February 5, 2016)
02. Ride The Lightning
03. Holier Than Thou
04. I Disappear (tour debut)
05. Lux Æterna
06. Screaming Suicide
07. Fade To Black
08. Sleepwalk My Life Away
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Blackened (tour debut)
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets

рџ‡«рџ‡· TONIGHT IN PARIS рџ‡«рџ‡·
Stade de France






Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 230

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом