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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в чикагском клубе Метро 20 сентября, доступно для просмотра ниже. Стоимость билетом составлял 19.83 доллара. Именно в 1983 году группа в последний раз выходила на сцену этого заведения.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. Harvester Of Sorrow

04. Cyanide

05. Through The Never

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. Welcome Home (Sanitarium)

10. For Whom The Bell Tolls

11. Whiskey In The Jar

12. Fade To Black

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Hardwired

15. Fuel

16. Seek & Destroy

METALLICA Shares Pro-Shot Video Of 'Cyanide' Performance From Surprise Chicago Concert











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

timekiller61


10 окт 2021, 17:59		"Стоимость билетом составлял 19.83 доллара."Русский яз-ваще на сайте не в почёте? Абрэк писал новостюгу? Стоимость билета составляла 19.83$-неужели так сложно?

Chirius


10 окт 2021, 18:06		Что случилочь с Ларсом?! Он не ускоряет, которую запись уже прослушал...


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