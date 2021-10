сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в чикагском клубе Метро 20 сентября, доступно для просмотра ниже. Стоимость билетом составлял 19.83 доллара. Именно в 1983 году группа в последний раз выходила на сцену этого заведения.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. Harvester Of Sorrow



04. Cyanide



05. Through The Never



06. One



07. Sad But True



08. Moth Into Flame



09. Welcome Home (Sanitarium)



10. For Whom The Bell Tolls



11. Whiskey In The Jar



12. Fade To Black



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Hardwired



15. Fuel



16. Seek & Destroy

























