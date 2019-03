5 мар 2019



Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA



Бывший техасский конгрессмен Бето О'Рурк посетил концерт METALLICA, проходивший 28 февраля в Don Haskins Center, El Paso. Считается, что он может стать одним из кандидатов на пост президента США на выборах, которые состоятся в 2020 году.



В школе Бето играл в группе FOSS, в которой также участвовал Cedric Bixler-Zavala, вокалист THE MARS VOLTA и AT THE DRIVE-IN.









.@BetoORourke is in attendance at the @Metallica concert at #UTEP tonight. Could he announce is Presidential bid here?? It is the last day of the month after-all. 🤘🏻#beto2020 #2020elections #OnAssignment #elpaso #ept #beto pic.twitter.com/hn2wsYppU2 — Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) March 1, 2019









