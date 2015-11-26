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Metallica

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|||| 5 мар 2019

Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA



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Бывший техасский конгрессмен Бето О'Рурк посетил концерт METALLICA, проходивший 28 февраля в Don Haskins Center, El Paso. Считается, что он может стать одним из кандидатов на пост президента США на выборах, которые состоятся в 2020 году.

В школе Бето играл в группе FOSS, в которой также участвовал Cedric Bixler-Zavala, вокалист THE MARS VOLTA и AT THE DRIVE-IN.



Former Texas Congressman BETO O






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

them


5 мар 2019, 23:22		Панин!

Virgo_ad_noctum


6 мар 2019, 00:41		Слишком трезв для Панина :).


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