Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению



Барабанщик METALLICA в рамках беседы с фэнзином So What! обсудил проблемы со здоровьем фронтмена коллектива:



«[В сентябре 2019 года], через два [или] три дня после [проведения] S&M² мне сказали, что у James'a были некоторые проблемы и что он должен был разобраться с ними, никто в то время на самом деле не знал, что это значит. Ты же понимаешь, что это значит для него, что это значит для нас, что это значит для расписания, всё такое прочее дерьмо. Ты просто сидишь рядом, и, естественно, первые мысли о нём: "Он в порядке? Что происходит?" Потом австралийские даты перенесли. Потом был концерт "Helping Hands", который также был перенесён, и так далее и тому подобное. И ты начинаешь понимать больше.



Мы говорили пару раз. Мы переписывались. Начали получать больше ясности — я к тому, что мы в группе уже почти сорок лет. Ты сдаёшься стихии. Это часть процесса, и, очевидно, никто из нас официально не женат друг на друге, но знаешь, в брачных клятвах ты всегда говоришь: "В хорошие и плохие времена, в здравии и болезни, в горе и радости" и если и есть что-то, что ясно почти 40 лет спустя, так это то, что мы находимся в этом давно и надолго. Мы любим друг друга, мы верим друг в друга. Мы прикрываем друг друга. Мы будем бороться друг за друга. И мы принимаем правила игры.



Я не собираюсь никого обманывать: если вспомнить прошлый год, были дни, когда я был более позитивен, были дни, когда я был менее позитивен, и были дни, когда я сидел и задавался вопросом: "Как всё будет дальше?". И Kirk [Hammett], Rob [Trujillo] и я, пожалуй, разговаривали и общались ближе и теснее, чем когда-либо прежде. Эта хрень никогда не бывает лёгкой, но это часть процесса, и ты просто учишься со временем.



Мы отличаемся друг от друга. Мы независимы друг от друга. Мы живём своей собственной жизнью, и METALLICA — это то, что нас связывает. И как и на любом другом уровне, это сильные, связывающие отношения, существуют параллельные пути, которые отражают состояние коллектива, группы — и состоянием индивидуумов. Из разряда: "Как там James, Lars, Kirk или Rob?" Это один разговор. А потом: "Как METALLICA?" — это уже другой разговор, и что становится сложнее — что оба эти разговора существуют параллельно, но и чаще пересекаются, чем нет.



Когда тебе 19 лет, быть может, больший акцент приходится на коллективный или групповой менталитет, а когда тебе 156 лет, как мне сейчас, процент сдвигается. Есть значительный акцент на твою семью, на себя и на направление, которое ты выбрал для себя за пределами METALLICA, так что довольно любопытно, когда всё это приходит в голову и ты должен заранее подготовиться к взлётам и падениям.



Я не знаю, что сказал Kirk [в своём интервью для "So What!"], я не знаю, что сказал Rob, я не читал интервью James'a. Мне трудно представить, что было что-то иное, кроме как: "Как там James? Он в порядке? Он будет в порядке? Найдёт ли он необходимые средства для своего выздоровления и найдёт ли он то, что ему нужно?" И в то же время были и такие вопросы: "А что я сам думаю на этот счёт? Что думает на этот счёт группа?" и всё в таком духе.



Но год спустя мы все вовлечены в работу. James здоров, группа здорова, и очевидно, что COVID сыграл во всём этом большую роль. Это был потрясающий год; сегодня 16 октября, и я чувствую себя уверенным и взволнованным по поводу состояния нации METALLICA, и я ощущаю себя невероятно оптимистично по поводу того, что меня ждёт впереди!»



Далее Lars отметил, что теперь на пути METALLICA есть «больше ясности»:



«Для того чтобы эта группа функционировала, члены группы должны быть работоспособными, семьи должны функционировать, а личная жизнь должна быть в порядке. Жизни METALLICA должны быть в порядке. Поэтому есть все подобные типы отношений, людей и динамика, с которыми можно работать. По мере того как мы движемся вперёд и Земля вращается во вселенной, я думаю, что мы постоянно получаем немного больше ясности о пути вперёд с точки зрения баланса, необходимого для того, чтобы держать всё в движении, чтобы поддерживать функционирование группы, чтобы поддерживать участников группы счастливыми, чтобы сохранять свет, — всё это разные вещи. Я считаю, что сейчас мы лучше, чем десять лет назад, десять лет назад мы были лучше, чем десятью годами ранее. Так что всё это только часть пути вперёд.



Безусловно, вы осознаёте, что если вы в группе, если вы в коллективе, в этом есть плюсы и минусы. В группе четыре участника, и если один из этих четырёх парней падает по какой-то причине, и я не хочу, чтобы это звучало больно или как-то "больнично", мы имеем дело с этим в меру своих возможностей с ресурсами и знаниями, которые у нас есть. Я чувствую, что каждый раз, когда кто-то падает подобным образом, мы учимся на этом, и в следующий раз мы справляемся с этим всё лучше и лучше!»







