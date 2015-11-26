12 янв 2021



Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich почтил память Марши Зазула, скончавшейся в возрасте 68 лет. Вместе с мужем они основали лейбл Megaforce Records, на котором вышли многие знаковые записи, включая два первых альбома METALLICA.



«Спасибо, Марша, что устроила всё это... За то, что поддержала нас, ободрила, посоветовала, приютила, дала нам возможность прокормить и, самое главное, поддерживала нас и вместе с Вашим мужем Jonny, верила в возможность того, что банда неудачников и аутсайдеров, таких как мы, сможет установить связь с большой и думающих в одном направлении аудиторией...»













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